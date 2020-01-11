حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة وفرصة ضئيلة لسقوط أمطار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق في ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع.

وهذه الليلة يكون الجو غائما إلى غائم جزئي وشديد البرودة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا إلى شديد البرودة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط خاصة في ساعات المساء زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع .

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ويكون الجو، الاثنين المقبل، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، وباردا إلى شديد البرودة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج

هذا وتحذر دائرة الأرصاد المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية.