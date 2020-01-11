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الانشقاقات تعجل بانهيار حكومة الوفاق الليبية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 11 يناير 2020

تهدد التصدعات في حكومة الوفاق الليبية بتعجيل انهيار المليشيات، كما إن والانشقاقات تضرب صفوف الحكومة المسيطرة على طرابلس.

 

في السياق أعلن صبري بركة القائم بالأعمال الليبي في العاصمة الغينية كوناكري انشقاقه وأعضاء السفارة عن حكومة الوفاق التي استدعت الاستعمار التركي وأثارت غضب الشعب الليبي .

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إلى ذلك انضمت الكتيبة 604 مشاة المسؤولة عن تأمين مدينة سرت إلى صفوف الجيش الوطني الليبي، وهاجمت تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا واصفة أعضاءه بـ"الخونة".

 

يأتي ذلك بعد توقيع حكومة الوفاق وتركيا اتفاقيتين بحرية وأمنية لدعم مليشيات طرابلس، ووقف تقدم الجيش الوطني الليبي لتحرير طرابلس من الإرهابيين.

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