- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع النت في اليمن يتسبب بخسائر فادحة لشركات الصرافة والان مع التفاصيل
السبت 11 يناير 2020
أكدت مصادر مصرفية بصنعاء، اليوم السبت، بأن انقطاع الانترنت لليوم الثالث على التوالي، تسبب بخسائر لشركات وشبكات الصرافة.
وبينت المصادر أن خسائر شركات وشبكات الصرافة لأكثر من 30 ساعة (أمس واليوم الجمعة) تسبب بخسارة مئات الملايين من الريالات.
وأكدت المصادر على أن انقطاع الانترنت لساعات طويلة وأيام، أمر كارثي، لان هناك ملايين الدولارات التي تحول عبر الانظمة المالية الاجنبية؛ (الويستر أونيون، والموني جرام، الاكسبرس موني، والشفت) لاتزال معلقة ولم تصرف.
ونوهت المصادر بأن الشبكات والشركات التي سرفراتها بالخارج لم تستطع العمل؛ الامر الذي تسبب بخسائر فادحة لها ولعملائها.
وكانت مصادر هندسية رفيعة بالاتصالات، قالت أن بطء الانترنت وانقطاعه في اليمن، يرجع الى قيام مليشيا الحوثي بتركيب أجهزة تنصت ورقابة جديدة، حصلت عليها مؤخراً لفرض مزيدا من الرقابة.
وأعلنت الاتصالات بصنعاء عن خروج 80 بالمئة من سعات الانترنت الدولية في اليمن عن الخدمة منذ ظهر أمس الخميس ولاتزال لليوم الثاني على التوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر انقطاع النت في اليمن يتسبب بخسائر فادحة لشركات الصرافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.