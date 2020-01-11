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تنصيب هيثم بن طارق سلطانا لعمان.. سيرة ذاتية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 11 يناير 2020

أدى هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد، اليوم السبت، كانون الثاني 11، 2020 اليمين القانونية، سلطانًا لعمان، خلفًا للسلطان قابوس بن سعيد، الذي توفي مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 79 عامًا.

 

ومن المرجح أن يستمر السلطان الجديد في سياسة الحياد التي انتهجتها سلطنة عمان على مدى ما يقرب من نصف قرن من حكم السلطان قابوس.

 

وهيثم هو ابن عم الراحل قابوس.

وتشير السيرة الذاتية للسلطان هيثم بن طارق إلى أنه من مواليد العام 1954.

 

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وشغل السلطان هيثم منصب وزير التراث والثقافة منذ العام 2002، كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية،منها:“ الأمين العام للوزارة، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية، ووزير مفوض.

 

وهو رئيس اللجنة الرئيسة للرؤية المستقبلية للسلطنة ”عمان 2040“.

 

كما شغل السلطان منصب رئيس اتحاد الكرة العماني في الفترة من 1983 إلى 1986، وترأس أيضًا اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.

 

كما أنه الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأطفال المعوقين ونادي السيب الرياضي.

 

وقد تداول عمانيون على موقع تويتر مقاطع فيديو قالوا إنها من مراسم تنصيب السلطان الجديد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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