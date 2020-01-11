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رحيل السلطان قابوس بن سعيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، مساء الجمعة، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر 79 عاما، كما تم إعلان الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما.

وتولى السلطان قابوس مقاليد الحكم في السلطنة 23 يوليو/تموز 1970، وصاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم.

كما يعد أحد زعماء الخليج الذين قاموا بتأسيس خلال قمتهم الأولى في أبوظبي مايو/أيار عام 1981. 

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