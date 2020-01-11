عمان تشيع السلطان قابوس وتعلن هيثم بن طارق خلفا له

نصب مجلس الدفاع العماني، السبت، هيثم بن طارق آل سعيد سلطانًا لعمان خلفًا للسلطان قابوس بن سعيد بناء على وصية السلطان الراحل.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني تنصيب هيثم بن طارق سلطانا لعمان خلفا لقابوس بن سعيد، الذي وافته المنية مساء الجمعة عن عمر ناهز 79 عاما.

وبث التلفزيون العماني، صباح السبت، مراسم تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد من العاصمة مسقط.

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وشغل السلطان الجديد منصب وزير الثقافة والتراث، وكان من المقربين من السلطان قابوس، كما كان على رأس من أشرفوا على وضع الرؤية الاقتصادية عمان 2040.

وكانت المادة الخامسة من النظام الأساسي لسلطنة عُمان، الذي تم وضعه عام 1996، حددت الشروط والمعايير الواجب توافرها فيمن سيخلف السلطان قابوس بن سعيد.



وأعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما.

ومن أبرز الشروط الواجب توافرها فيمن سيخلف السلطان قابوس بن سعيد أن يكون حصرا من الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطـان (الجد الثالث للسلطان قابوس)، وأن يكون مسلما رشيدا عـاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين.



ومن بين من تنطبق عليهم هذه الشروط، وفقا للنظام الأساسي للسلطنة فإن الأسرة المالكة تختار خلفا للسلطان خلال 3 أيام من خلو العرش.