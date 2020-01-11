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رئيس الوزراء الكندي يطالب بمحاسبة إيران بعد اعترافها بإسقاط الطائرة الأوكرانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

رئيس الوزراء الكندي يطالب بمحاسبة إيران بعد اعترافها بإسقاط الطائرة الأوكرانية

متابعات_الخليج 365

طالب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، السبت، بمحاسبة إيران بعد اعترافها بإسقاط الطائرة الأوكرانية.

 

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الإيراني أنه تم إسقاط الطائرة الأوكرانية "عن طريق الخطأ"، في اعتراف بعد أيام من نفي طهران أن تكون الطائرة أصيبت بصاروخ.

 

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وأضاف التلفزيون الإيراني أن الطائرة الأوكرانية التي تم إسقاطها كانت تحلق بالقرب من موقع عسكري حساس وسيتم محاسبة المسؤولين.‎

 

وفجر الأربعاء الماضي، تحطمت طائرة الركاب المدنية العملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران، وراح ضحيته 176 شخصا.

 

وتحدثت تقارير إعلامية حول فرضية إصابتها بصاروخ جراء تزامن السقوط مع استهداف إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بصواريخ باليستية.

 

وكان رئيس الوزراء الكندي قد قال، الخميس، إن مصادر استخباراتية عدة، بما في ذلك كندية، تشير إلى أن طائرة البوينج 737 التي تحطمت قرب طهران "أُسقِطت بصاروخ أرض-جو إيراني".

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