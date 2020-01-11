قرقاش: فقدنا شخصية تاريخية ونهضوية من طراز رفيع بوفاة السلطان قابوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

قدم الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، السبت، التعازي إلى الشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، مؤكدا أن الأمة فقدت شخصية تاريخية.

وقال قرقاش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "فقدنا اليوم شخصية تاريخية ونهضوية من الطراز الرفيع بوفاة السلطان قابوس رحمه الله.. قائد حكيم وملهم قاد نهضة عمان الشقيقة خلال ٥٠ عاما وعمل بإخلاص لرفعة بلده وشعبه، من الإمارات شريكة عمان تاريخا ومصيرا نتقدم إلى شعب عمان بخالص التعازي في هذه المناسبة الحزينة".

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وتوفي السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، السبت، عن عمر 79 عاما، وأعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما.

وبعد إعلان الوفاة، دعا مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان مجلس العائلة المالكة للانعقاد، لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وأكد المجلس، في بيان، أنه انعقد استنادا لما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي لسلطنة عمان، برئاسة الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مجلس الدفاع بالإنابة وبحضور جميع أعضائه.