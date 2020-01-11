شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تفتح عداد الخسائر في ليبيا بمصرع 3 جنود وإصابة 6 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

أكدت مصادر مطلعة مقتل ثلاثة جنود أتراك في ليبيا وإصابة ستة آخرين، لتكون أول الخسائر التركية في العملية العسكرية في ليبيا التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أواخر العام الماضي، وفق ما نقل موقع أحوال تركية الجمعة.



وأكد الموقع نقلاً مصادر أن جثث الجنود الأتراك وصلت إلى مطار مصراتة شرق طرابلس، وأن طائرة تركية خاصة ستنقلها اليوم الجمعة إلى تركيا.

وكشفت تغريدة على حساب تويتر في حساب الثورة الليبية بالإنجليزية وجود عدد من الجنود الأتراك الجرحى في مستشفى مدينة نالوت، غربي طرابلس.

ولم يعرف بعد المكان الذي قتل فيه الجنود الأتراك، في وقت تستمر قوات الجيش الليبي في تضييق الخناق على الميليشيات في العاصمة طرابلس.

وتوقعت مصادر تركية، حسب "أحوال" أن يثير وصول الجثث موجة غضب في الأوساط السياسية والاجتماعية التركية، ويُجدد الجدل حول مغامرة الرئيس أردوغان في المستنقع الليبي.

ياتي ذلك بعد تحذير سياسيين أتراك من التردي في كارثة بسبب نشر قوات تركية في ليبيا.

ونقل الموقع عن البرلماني التركي أونال شفيكوز، من حزب الشعب الجمهوري العلماني، أن القانون البرلماني الذي يمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حق إرسال قوات إلى ليبيا "كارثة" محتملة.

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وقال شفيكوز أمام البرلمان في النقاش، الخميس الماضي، إن "الحكومة على وشك وضع تركيا في خطر كبير بهذا القرار".

وأشار منتقدو أردوغان أيضاً إلى تقارير تفيد بأن الحكومة التركية ترسل مرتزقة سوريين إلى ليبيا مقابل وعود بمنحهم جوازات سفر تركية مكافأةً لهم.

وأرسلت تركيا أعضاء من ميليشيات موالية لها في سوريا ومرتزقة للقتال في ليبيا.

وقالت مصادر من الجيش السوري الحر، الموالي لأنقرة، إن عدداً غير محدد من المقاتلين سُجلوا "على أساس فردي"، للعمل كحراساً شخصيين" لصالح شركة أمنية تركية في ليبيا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلاً عن مصادره أن 300 مقاتل سوري موالين لتركيا نقلوا إلى ليبيا، وأن آخرين يتدربون في معسكرات تركية.

وأعلن الرئيس أردوغان إرسال "محاربين غير أتراك" إلى ليبيا مع تنفيذ خطة التدخل التركي المباشر في هذا البلد، وسط مخاوف من اتساع النزاع المستمر منذ 8 أعوام.

سنوات.

وأضاف أردوغان أن بلاده ستقيم مركز عمليات في ليبيا بقيادة جنرال من الجيش التركي، وقال أيضاً "ستكون لدينا فرق أخرى مختلفة قوة محاربة، وأفرادها من غير جنودنا".

وتسعى أنقرة الى تعزيز نفوذها السياسي في ليبيا عبر حكومة السراج التي تحيط نفسها بجماعات إسلامية موالية لأنقرة.