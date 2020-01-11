بومبيو: قاسم سليماني كان يخطط لشن هجمات على سفارات أمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة إن الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في غارة في العراق الأسبوع الماضي، كان يخطط لشن هجمات على سفارات أمريكية.



وتابع في مؤتمر صحافي، أن سليماني كان يخطط لهجمات "وشيكة" على "بنى تحتية أمريكية، بينها سفارات، وقواعد عسكرية، ومنشآت أمريكية في المنطقة".

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وأضاف بومبيو "كانت لدينا معلومات محددة عن تهديد وشيك".

وقال أمام الصحافيين، بعدما استعرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران،:"لا نعرف تحديداً في أي يوم كانت ستنفذ، ولكن كان ذلك واضحاً جداً، قاسم سليماني كان يحضر شخصياً لهجوم واسع النطاق يستهدف المصالح الأمريكية، وهذه الهجمات كانت وشيكة".

وسبق للوزير الأميركي أن شدد مساء الخميس على أن تهديدات الجنرال الإيراني كانت وشيكة، دون إعطاء معلومات إضافية.

وقال عبر شبكة فوكس نيوز الأمريكية: "لا نعرف تحديداً التاريخ كما أننا لا نعرف تحديداً المكان، ولكن التهديدات، كانت حقيقية".