من هو هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد ؟

عُيّن هيثم بن طارق بن سعيد، اليوم السبت، سلطاناً لسلطنة عمان خلفاً للسلطان قابوس بن سعيد الذي توفي مساء أمس الجمعة عن عمر ناهز 76 عاماً.

وأفادت عدد من الصحف العمانية بأن هيثم بن طارق آل سعيد أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان خلفاً للراحل قابوس بن سعيد، وذلك بحسب النظام الأساسي للدولة.

وكان مجلس الدفاع في عمان قد عقد جلسة طارئة في مقره بالبستان، حيث تم أداء القسم.

وذكرت وكالة "رويترز" أن عُمان عيّنت هيثم بن طارق سلطناً خلفاً لابن عمه السلطان قابوس.

وولد هيثم بن طارق في الـ 11 من أكتوبر عام 1954، لواحدة من زوجات أبيه الثلاث تُدعى أم قيس.

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وشغل سلطان سلطنة عمان الجديد منصب وزير التراث والثقافة بين فبراير 2002 وحتى الآن، وعمل في بعض الأحيان كمبعوث خاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد.، فضلاً عن توليه رئاسة لجنة الرؤية المستقبلية "عمان 2024"، بالإضافة إلى أنه الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأفال المعوقين، ونادي السيب الرياضي.

كما شغل سابقًا العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشئون السياسية، ووزير مفوض.

وتولى رئاسة الاتحاد العماني لكرة القدم بين عامي 1983 و1986، وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط عام 2010. كما كان رئيساً فخرياً لجمعية الصداقة العمانية اليابانية.

وتنص المادة 6 من القانون الأساسي للسلطنة، على أن الأسرة المالكة يجب أن تختار سلطانًا جديدًا في غضون ثلاثة أيام من خلو المنصب.

وبحسب المادة الخامسة من الدستور العماني، فإن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان، ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلماً رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين عُمانيين مسلمين.