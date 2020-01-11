الجيش الدنماركي: تلقينا تحذيرا قبل 6 ساعات من القصف الصاروخي الإيراني

أعلن قائد الجيش ​الدنمارك​ي بيورن بيسروب، للقناة التلفزيونية "تي.في.تو" الدنماركية، أنّ "الدنمارك تلقّت تحذيرًا قبل ست ساعات من قيام ​إيران​ بإطلاق صواريخ على قاعدتَين عسكريتَين عراقيتَين هذا الأسبوع، ممّا أتاح لها فرصة لاستعداد مفرزتها الموجودة في إحدى القاعدتَين مع قوات أميركيّة".

ويوجد 130 عسكريًّا دنماركيًّا في قاعدة عين الأسد الجوية ضمن ​التحالف الدولي​ الّذي يقاتل تنظيم "داعش". وكانت القاعدة واحدة من قاعدتَين تضمّان قوات أميركية هاجمتهما إيران يوم الأربعاء الماضي.

ولم يصب أحد في الهجوم الّذي أوضحت إيران أنّه جاء انتقامًا لمقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​، بضربة جويّة شنّتها طائرة مسيّرة أميركيّة في ​العراق​ في الثالث من كانون الثاني.