محكمة تركية أمرت بحبس 13 متهما بالانتماء لتنظيم "داعش" على ذمة التحقيق

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "النيابة العامة في ولاية باطمان بجنوب شرق تركيا أحالت 22 موقوفًا بالانتماء إلى تنظيم "داعش" إلى القضاء بالولاية، بعد إلقاء القبض عليهم بعمليّة متزامنة في 30 كانون الأول الماضي".
وأوضحت أنّ "المحكمة أمرت بحبس 13 من المتّهمين على ذمّة التحقيق معهم، بينهم ما يُسمّى "مسؤول التنظيم في باطمان" ويُدعى "م. د"، والإفراج المشروط عن 9 آخرين".
ولفتت إلى أنّ "المدعو "م. د" متّهم بممارسة أنشطة إرهابيّة في معسكرات تنظيم "داعش" في سوريا، وبالتواصل مع التنظيم".
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