مسؤول روسي: على إيران استخلاص العبر بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية

اعتبر رئيس ​لجنة الشؤون الخارجية​ في ​البرلمان الروسي​ ​كونستانتين كوساتشيف​ أنه "على ​إيران​ التي اعترفت بسقاط الطائرة الأوكرانية عن غير عمد استخلاص العبر من هذه المأساة"، مشيرا الى أنه "إذا لم يثبت تحليل الصندوقين الأسودين وأعمال التحقيق أن ​الجيش الإيراني​ فعل ذلك عمدا، وليس هناك سبب لذلك، يجب إغلاق الحادث. على أمل أن يكون قد تم استخلاص العبر وأن تتخذ كل الجهات إجراءات".

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