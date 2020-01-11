النائب العام الإيراني أمر بالتحقيق الكامل في قضية سقوط الطائرة الأوكرانية

أصدر النائب العام ال​إيران​ي ​محمد جعفر منتظري​ أمراً بالتحقيق الكامل في قضية سقوط الطائرة الأوكرانية للكشف عن مسببي الحادثة.

وكانت هيئة الأركان الإيرانية المسلّحة اعلنت أنّ "الطائرة الأوكرانية الّتي تحطّمت في إيران يوم الأربعاء، دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد أن اقتربت من مركز ​عسكري​ حسّاس تابع للحرس الثوري الإيراني"، موضحةً أنّ "​الجيش​ كان في تلك اللحظات في أعلى مستويات التأهّب، وسط التوترات المتصاعدة الأخيرة مع ​الولايات المتحدة الأميركية​".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "في مثل هذه الحالة، وفي ضوء ما حدث، وبسبب خطأ بشري وبطريقة غير مقصودة أُصيبت الطائرة. نقدّم اعتذاراتنا لما حصل"، مشدّدةً على "أنّنا سنقوم بتحديث الأنظمة لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء في ​المستقبل​". وأكّدت أنّ "المسؤول عن كارثة الطائرة الأوكرانيّة سيُحال فورًا على ​القضاء​".