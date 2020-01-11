رئيس أوكرانيا: نتوقع تحقيقا كاملا من إيران في حادث الطائرة وتقديم من هم وراء الحادث للعدالة

أعلن الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ "اننا نتوقع تحقيقا كاملا من ​إيران​ في حادث الطائرة وتقديم من هم وراء الحادث للعدالة"، مشيرا الى "أننا ننتظر اعتذارات رسمية عبر القنوات الدبلوماسية ودفع تعويض".

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