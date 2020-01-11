أبو الحسن: بعد كلام دياب ثبت من الذي يعطل البلد وجريمتكم لا تُغتفر

ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، على أنّ "بعد كلام رئيس ​الحكومة​ المكلّف ​حسان دياب​، ثَبت بشكل قاطع من الّذي يعطّل البلد ومن يأخذنا من فشل إلى فشل، ومن يستنزف الدولة من خلال مخالفة القوانين والسمسرات حتّى وَصل عجز ​الكهرباء​ إلى 40 مليار دولار أميركي، ولا كهرباء وهذه أبرز أسباب الأزمة والإنهيار".

وشدّد في تعليق عل مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّكم "ما زلتم تتناتشون الحصص وتنهشون جثة وطن ينازع، جريمتكم لا تُغتفر".