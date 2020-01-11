لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، إلى أنّ "بين حكومة اختصاصيّين، حكومة "تكنو_سياسيّة" وحكومة لم الشمل، أصبحنا بحاجة لِمن يفسّر لنا ماذا يجري بين قوى الأكثريّة النيابيّة. هل المشكلة محليّة أم إقليميّة؟".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا بتنا لا نعلم من يشكّل الحكومة. يعطيكم العافية، البلد ينهار، ونحن نفتّش عن جنس الملائكة".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: لا نعلم من يشكل الحكومة والبلد ينهار ونحن نفتش عن جنس الملائكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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