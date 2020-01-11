عبدالله: لا نعلم من يشكل الحكومة والبلد ينهار ونحن نفتش عن جنس الملائكة

لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، إلى أنّ "بين حكومة اختصاصيّين، حكومة "تكنو_سياسيّة" وحكومة لم الشمل، أصبحنا بحاجة لِمن يفسّر لنا ماذا يجري بين قوى الأكثريّة النيابيّة. هل المشكلة محليّة أم إقليميّة؟".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا بتنا لا نعلم من يشكّل ​الحكومة​. يعطيكم العافية، البلد ينهار، ونحن نفتّش عن جنس الملائكة".