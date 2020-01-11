عيتاني: الأفضلية اليوم للمساعدات الاجتماعية المباشرة للناس

أوضح رئيس المجلس البلدي ​زياد عيتاني​ لـ"الأخبار" أن مشروع تطوير الكورنيش البحري ل​مدينة بيروت​ يمر بمراحل للموافقة عليه، لافتا إلى ان "التصميم نُفّذ وعُرض على ​التنظيم المدني​ الذي أعطى موافقته ورفعه الى الأشغال".

وأكد أنه لا يمكن الحصول على مرسوم من دون انهاء الدراسة، علما بأن الاستحصال عليه ليس صعباً لأنه غير مخالف للقانون.

وعن الفارق في الأسعار بين مسودتي الاستشاري المكلّف إعداد الدراسة، الأولى والثانية، لفت إلى أنه لا علم له بهذه المسودةن و"لم أجتمع بالاستشاري منذ خمسة أشهر، كما أن المجلس لم يوافق بعد على التصميم ولا على المواصفات لأن مرحلة التصميم النهائي لم تنته بعد".

وعن ما قيل عن استبدال البلاط ببلاط "سان فانسان" من معمل النائب ​نزيه نجم​، أكد عيتاني أنها "لم تعجبنا واستبعدناها لأنها غير مناسبة. نبحث الآن في خيارات أخرى وأقل تكلفة"، مشددا على ان "المجلس اليوم ينظّم الأولويات والأفضلية للمساعدات الاجتماعية المباشرة للناس المحتاجة قبل أي شيء آخر".