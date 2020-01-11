جنبلاط: الحراك أسقط الطبقة السياسية لكنه لم يقدم خطة لاستبدالها

رأى رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الحراك نجح منذ 17 تشرين في حرق جميع المراحل وأسقط الطبقة السياسية لكنه لم يقدم خطة لاستبدالها والإمساك بالحكم من الداخل. أما الحكم فقد تمادى في التذاكي وتضييع الفرص، أما العهد وحليفه الرئيسي فأصروا على الاستكبار غير مبالين بعناء المواطن والانهيار فأصبحت البلاد بدون أي مخرج".

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