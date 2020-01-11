"لقاء خاص" مع د. عزمي بشارة: مآلات التصعيد الأميركي الإيراني الأخير‎

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يبث التلفزيون العربي لقاء خاصا على الهواء مباشرة مع الدكتور عزمي بشارة، يوم الإثنين المقبل، في الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القدس.

اللقاء يأتي ضمن برنامج "حديث خاص" ويقرأ من خلاله مدير المركز العربي للأبحاث في مآلات التصعيد الأميركي- الإيراني الأخير، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، والرد الإيراني على ذلك.

ويتناول اللقاء مع الدكتور بشارة أثر المواجهة الأميركية الإيرانية على دول المنطقة العربية ولا سيما العراق.

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ومن بين الملفات المطروحة للنقاش تطورات الملف الليبي سياسيا، قبل مؤتمر برلين المزمع عقده في وقت لاحق من هذا الشهر بين أطراف الصراع والدول الفاعلة في هذا الملف.

ويتلقى التلفزيون العربي أسئلة المشاهدين للدكتور بشارة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]