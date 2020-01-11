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شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة قيادي ايراني من قصف امريكي في اليمن ليلة مقتل سليماني والان مع التفاصيل
السبت 11 يناير 2020
نجا قيادي إيراني من قصف امريكي في اليمن ليلة مقتل سليماني.
وقالت مصادر أمريكية ان المطلوب الإيراني عبد الرضا شهلائي نجا من قصف أمريكي في نفس الليلة التي قتل فيها سليماني.
ولم تحدد المصادر منطقة القصف في اليمن.
وفي وقت سابق عرضت امريكا ١٥ مليون دولار لمن يدلي بمعلومات توصل إلى شهلائي.
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