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نجاة قيادي ايراني من قصف امريكي في اليمن ليلة مقتل سليماني

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 11 يناير 2020

نجا قيادي إيراني من قصف امريكي في اليمن ليلة مقتل سليماني.

وقالت مصادر أمريكية ان المطلوب الإيراني عبد الرضا شهلائي نجا من قصف أمريكي في نفس الليلة التي قتل فيها سليماني.

ولم تحدد المصادر منطقة القصف في اليمن.

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وفي وقت سابق عرضت امريكا ١٥ مليون دولار لمن يدلي بمعلومات توصل إلى شهلائي.

 

 

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