تركيا تشهد زيادة كبيرة في أعداد المشردين

السبت 11 يناير 2020

تشهد تركيا زيادة كبيرة في أعداد المشردين الذين يعيشون بالشوارع، ليصل عددهم إلى أكثر من 70 ألف مشرد، منهم ما يقرب من 10 آلاف في مدينة إسطنبول وحدها.



جاء ذلك حسب تقرير أعدته عدد من منظمات المجتمع المدني التركية، وشمل الـ15 عاما الماضية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة.

التقرير ذكر أن هذه أزمة إنسانية كبيرة تشهدها تركيا شأنها في ذلك شأن العالم أجمع، مشيرا إلى أن التقارير الأممية تذكر أن هناك نحو 100 مليون مشرد حول العالم أجمع يعيشون في الشوارع منفصلين عن عائلاتهم.

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وتعليقا على التقرير، قال أوغور أوزدمير، عضو هيئة التدريس بقسم الخدمات الاجتماعية بجامعة "حاجي تبه" بأنقرة، إن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا تعتبر العامل الرئيسي، وراء كثرة أعداد المشردين.

وتابع "فالتشرد أحد أهم المؤشرات للمأساة الإنسانية التي تشهدها تركيا حاليا، تلك الظاهرة التي تنتج في الأسباب عن أسباب اقتصادية بحتة".

واتهم الأكاديمي التركي حكومة بلاده بعدم القيام بأية تحركات أو خطوات لإيواء المشردين، مضيفا "حتى في أشد فترات العام برودة نراهم ينامون بالشوارع، وأغلبهم يموتون من شدة البرد".

وأشار إلى أن "هؤلاء المشردين الذين نصادفهم في كل ركن بالمدن التركية كتب عليهم أن يعيشوا ويموتوا في صمت بعد الإهمال الكبير الذي يمارس بحقهم من قبل الدولة التركية".