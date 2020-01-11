السبت 11 يناير 2020

تظاهر مئات الليبيين أمام السفارة التركية في برلين، أمس احتجاجًا على دعم أنقرة المتواصل للمليشيات الإرهابية في طرابلس، والتدخل عسكريا.



ورفع المحتجون لافتات مكتوب عليها "أردوغان داعم للمليشيات والإرهاب"، و"أردوغان يرسل المرتزقة الإرهابيين لطرابلس"، معربين عن غضبهم جراء مطالبة حكومة الوفاق المنتهية ولايتها أنقرة بالتدخل عسكريا.

وأعرب المحتجون رفضهم لإرسال تركيا جنودا للمشاركة في العملية العسكرية التي تخوضها قوات الوفاق التابعة لفايز السراج، مؤكدين دعمهم للجيش الليبي.

وطالب المتظاهرون برلين والمجتمع الدولي ومجلس الأمن، بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق، لأنها غير منتخبة وانتهت ولايتها، مؤكدين ضرورة تحملهم المسؤولية ومنع التدخل العسكري التركي والانحياز للشعب الليبي.

وأدان المحتجون تعاون حكومة السراج مع الإرهابيين، رافضين تعاونها مع تركيا لإغراق طرابلس بالإرهابيين.

وتأتي التظاهرات، إثر تواصل دعم أنقرة للجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في طرابلس.

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وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج، بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة رغم قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومن جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، إن 260 مسلحا، من بينهم ضابط برتبة نقيب من الفصائل الموالية لتركيا، توجهوا إلى ليبيا للقتال بجانب ميليشيات طرابلس ضد قوات الجيش الليبي.

وأضاف المرصد، أن عناصر من تنظيم مسلح يُعرف بـ"فيلق الشام" سيشاركون في قتال الجيش الليبي.

وفي الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري، قتل مسلح سوري من مليشيا "السلطان مراد" الموالية لتركيا، أثناء قتاله بصفوف المليشيات.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عمليات التجنيد "مستمرة بشكل كبير في درع الفرات عفرين"، ووصل عدد المرتزقة السوريين المنضمين للمعسكرات التركية نحو 1700 .

ومطلع الشهر الحالي، أعلن أردوغان أن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فايز السراج.

وحذرت دول المنطقة والمجتمع الدولي من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، حيث سيسهم ذلك في إشعال الأزمة الليبية وتصعيد إقليمي غير مسبوق.