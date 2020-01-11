مرجع ديني يدرس امكانية ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء

اعلن المكتب الاعلامي للمرجع الديني قاسم الطائي، السبت، ان الاخير يدرس امكانية ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء، فيما اشار الى انه يمتلك برنامجا كامل لهذه المهمة.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المرجع قاسم الطائي، يدرس إمكانية الترشيح لرئاسة الوزراء"، مبينا ان "ذلك جاء بعد تلقيه مطالبات كثيرة من قبل المتظاهرين بالترشيح للمنصب، وخاصة من قبل متظاهرين في محافظة ذي قار".

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واضاف المكتب ان "المتظاهرين بينوا خلال طلباتهم للمرجع عن ثقتهم به وقدرته على انتشال البلد من الواقع الحالي"، مشيرا الى ان "الطائي يمتلك برنامج كامل لهذه المهمة يتضمن القضاء على الفساد وتقديم كل الفاسدين من ٢٠٠٣ ولحد الان للمحاكمة مهما علا شأنهم، كبيرهم وصغيرهم".

وتابع أن "الطائي يرى أن هناك امكانية ان يعود العراق، إذا كانت هناك قيادة جادة مخلصة وعادلة ولها القدرة على استثمار ثروات العراق لشعبه لا لسياسييه"، لافتا الى انه "لم يحسم موقفه بعد من هذا الترشيح لكنه يدرس الموضوع بكل جدية".