ذكرت وسائل اعلامية ايرانية، استخدم الحرس الثوري الايراني صواريخ من طراز "فاتح 313" و"قيام" في قصف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، الأربعاء الماضي.
وقالت وكالة تسنيم للأنباء إن "نظام الدفاع الأمريكي في العراق لم يتمكن من اعتراض أي صاروخ من الصواريخ التي أطلقها الحرس الثوري في عملية الشهيد سليماني"، موضحة ان "مدى صواريخ "فاتح 313" و"قيام" يبلغان 500 و800 كيلومتر على التوالي".
وتابعت ان "صواريخ "فاتح 313" تطير بسرعة عالية حتى أن نظام الدفاع الأمريكي لم يتمكن من اعتراضها"، مشيرة الى ان "صواريخ قيام تم تجهيزها برؤوس مدمرة قابلة للانشطار".
كانت هذه تفاصيل خبر ايران تؤكد: قصفنا قاعدة عين الاسد بصواريخ ذات رؤوس مدمرة منشطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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