صحيفة: ضربة أميركية استهدفت قياديا إيرانيا آخر ليلة اغتيال سليماني

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين، أن ضربة أميركية استهدفت قياديا أميركيا آخر في اليمن ليلة مقتل قائد الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، لكنها لم تنجح في قتله.

واستهدفت الضربة حسب الصحيفة، "عبد الرضا شهلائي وهو ممول وقائد رئيسي لقوة القدس الإيرانية الناشطة في اليمن".

وأوضح المسؤولون أن "قادة البنتاغون كانوا يراقبون الضربتين وناقشوا الإعلان عنهما معا، في حال سارت الأمور على ما يرام".

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وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد عرضت الشهر الماضي مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى شهلائي.

وجاء في الإعلان أن شهلائي يتخذ من اليمن مقرا له ولديه "تاريخ طويل من المشاركة في الهجمات التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءنا، بما في ذلك في مؤامرة 2011 ضد السفير السعودي" في مطعم إيطالي بواشنطن.

ويقول المسؤولون الأميركيون إن "شهلائي المولود تقريبا في عام 1957، مرتبط بالهجمات ضد القوات الأميركية في العراق، بما في ذلك عملية دهم متطورة اختطف فيها خمسة جنود أميركيين عام 2007 وقتلوهم في مدينة كربلاء".