ذكرت صحيفة الوطن العمانية، إن هيثم بن طارق آل سعيد أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان خلفا للراحل قابوس بن سعيد، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة. وعقد مجلس الدفاع في عمان جلسة طارئة في مقره بالبستان، حيث تم أداء القسم. ونقلت وكالة "رويترز" أن عُمان عينت هيثم بن طارق سلطنا خلفا لابن عمه السلطان قابوس. Advertisements ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي للنبأ. وأعلن الديوان السلطاني العماني، فجر اليوم السبت، وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز 79 عاما، مشيرا الى تعطيل العمل الرسمي مع الحداد العام لثلاثة ايام وتنكيس الاعلام لاربعين يوما.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمان تعين سلطانا جديدا خلفا لقابوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.