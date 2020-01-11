إيران والطائرة المنكوبة.. روحاني يأسف وظريف يعده "يوما حزينا"

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العين الإخباريةالسبت 2020/1/11 10:03 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس الإيراني حسن روحاني - أرشيفية
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، إن إسقاط الجيش لطائرة الركاب الأوكرانية "مأساة كبيرة وخطأ لا يغتفر"، وذلك بعد أيام من نفي طهران مسؤوليتها عن الكارثة.
وأضاف روحاني، عبر تويتر، أن إيران "تأسف بشدة" لإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بشكل غير مقصود.
وفي محاولة لاحتواء الغضب الدولي، قدم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "اعتذارات" بلاده عن كارثة طائرة البوينج الأوكرانية، بعد اعتراف القوات المسلحة الإيرانية بأن الطائرة أسقطت خطأ.
وكتب ظريف في تغريدة على تويتر "يوم حزين"، كما أعلنت قيادة الجيش إن "المسؤول" عن الكارثة سيحال "فورا" على القضاء.
"عن طريق الخطأ".. بهذه الكلمات اعترفت إيران بعد أيام من المماطلة والنفي بإسقاط الطائرة الأوكرانية، في حادث راح ضحيته 176 شخصا.
وقبل الاعتراف الإيراني، رجح خبراء فرضية سقوط الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران عبر استهدافها، كما دلت تقارير استخباراتية بأن الطائرة أُسقطت بصاروخ إيراني.
وفي وقت سابق أمس الجمعة، كشف وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستايكو عن أن بلاده تسلمت من الجانب الأمريكي ما وصفها بأنها "معلومات مهمة" تتعلق بالطائرة المنكوبة التي تحطّمت في إيران.
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