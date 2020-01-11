القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان أن مراسم تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد ستقام صباح اليوم السبت الساعة الثامنة صباحا.
ووفقا لمصادر خاصة لـ"العين الإخبارية" لن يتم نقل صلاة الجنازة مباشرة، وستكون الجنازة عسكرية مصغرة كما أوصى بها السلطان قابوس بن سعيد.
وأضافت المصادر أنه سيتم تعيين السلطان الجديد من مجلس عمان، عقب مراسم الدفن مباشرة.
وتوفي السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، مساء الجمعة، عن عمر 79 عاما، وأعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما.
وعقب إعلان الوفاة، دعا مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان مجلس العائلة المالكة للانعقاد، لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد.
وأكد المجلس، في بيان، أنه انعقد استنادا لما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي لسلطنة عمان، برئاسة الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مجلس الدفاع بالإنابة وبحضور جميع أعضائه.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ"العين الإخبارية" إعلان خليفة السلطان قابوس عقب تشييع الجنازة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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