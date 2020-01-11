صحيفة عمانية تكشف عن خليفة السلطان الراحل قابوس بن سعيد

كشفت صحيفة "الوطن" العمانية عن خليفة سلطان عمان قابوس بن سعيد، الذي توفي مساء أمس الجمعة عن عمر يناهز 79 عاماً.

وأفادت صحيفة الوطن العمانية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن هيثم بن طارق آل سعيد أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان خلفاً للراحل قابوس بن سعيد، وذلك بحسب النظام الأساسي للدولة.

وكان مجلس الدفاع في عمان قد عقد جلسة طارئة في مقره بالبستان، حيث تم أداء القسم.

وذكرت وكالة "رويترز" أن عُمان عيّنت هيثم بن طارق سلطناً خلفاً لابن عمه السلطان قابوس.

وحتى الآن، لم يصدر أي تأكيد رسمي لهذا النبأ.

وتنص المادة 6 من القانون الأساسي للسلطنة، على أن الأسرة المالكة يجب أن تختار سلطانًا جديدًا في غضون ثلاثة أيام من خلو المنصب.

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وبحسب المادة الخامسة من الدستور العماني، فإن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان، ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلماً رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين عُمانيين مسلمين.

وكان شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد نشرت 4 أسماء بارزة لخلافة السلطان الراحل، وهم:

1- طارق بن تيمور، عم السلطان قابوس

2- أسعد بن طارق، ابن عم السلطان قابوس

3- هيثم بن طارق، أخ غير شقيق لأسعد بن طارق

4- شهاب بن طارق، أخ غير شقيق لأسعد بن طارق