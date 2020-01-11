تعرف على المرشحين لخلافة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد

أعلن البلاط السلطاني عن وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد، مساء أمس الجمعة، عن عمر يناهز 79 عاماً.

ويتسائل الكثيرون عمن سيخلف السلطان في منصبه الذي بقى فيه 50 عاماً، في ظل عدم وجود خليفة أو وجود وريث.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" في تقرير لصحيفة "جارديان" البريطانية، أن عملية الخلافة تتضمن فتح خطابات مختومة في الديوان في مسقط، تحتوي على اختيار السلطان للخليفة، وذلك في حالة إذا لم يتمكن أعضاء الديوان (مجلس العائلة) من الاتفاق فيما بينهم.

والمعروف أن السلطان قابوس ليس لديه أطفال ولم يعين خليفته علانية، لكنه سجل سرا اختياره في مظروف مختوم موجه إلى مجلس العائلة المالكة.

وتنص المادة 6 من القانون الأساسي للسلطنة، على أن الأسرة المالكة يجب أن تختار سلطانًا جديدًا في غضون ثلاثة أيام من خلو المنصب.

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وبحسب ما نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن هناك 4 أسماء مرشحة لخلافة السلطان الراحل، وهم:

1- طارق بن تيمور، عم السلطان قابوس

2- أسعد بن طارق، ابن عم السلطان قابوس

3- هيثم بن طارق، أخ غير شقيق لأسعد بن طارق

4- شهاب بن طارق، أخ غير شقيق لأسعد بن طارق

وبحسب المادة الخامسة من الدستور العماني، فإن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان، ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلماً رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين عُمانيين مسلمين.