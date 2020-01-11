«نيويورك تايمز»: واشنطن استهدفت مسئول عسكري إيراني في اليمن

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة نفذت عملية سرية في اليمن استهدفت فيها مسئولاً عسكرياً إيرانياً الأسبوع الماضي، إلا أنها فشلت.

وقالت الصحيفة إن الغارة الجوية التي شنتها الولايات المتحدة في اليمن استهدفت عبد الرضا شهلاي، المسئول في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومنظم تمويل الميليشيات الحوثية، التي تدعمها إيران.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئولين أمريكيين، لم تكشف عن إسميهما، قولهما إن الضربة نُفذت في نفس اليوم الذي أُغتيل فيه الجنرال الإيراني قاسم سليماني بطائرة مسيرة بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق.

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وقالت رويترز إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" امتنعت عن التعليق بشأن العكلية العسكرية الفاشلة في اليمن.

ونقلت رويترز عن التحدثة باسم البنتاجون، ريبيكا ريباريش، قولها إن وزارة الدفاع لا تعلق على عمليات مزعومة في المنطقة.

وأضافت الوكالة أن شهلاي كان يتمركز في اليمن، حيث اتهمته وزارة الخزانة الأمريكية بأن له "تاريخاً طويلاً من استهداف الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة عالمياً"، بما في ذلك قتل قوات من التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق.

واتهمت الولايات المتحدة شهلاي بتنسيق مؤامرة فاشلة في 2011 لاغتيال سفير السعودية لديها في مقهى بواشنطن.