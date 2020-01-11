إيران تعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية

- شريف الجنيدي
أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت بعد دقائق من إقلاعها من مطار خامنئي بالقرب من العاصمة طهران، يوم الأربعاء الماضي، قد سقطت بسبب "خطأ بشري غير مقصود".
ونقل التليفزيون الإيراني عن مصدر عسكري، في تصريحات له اليوم السبت، قوله: " الطائرة الأوكرانية قصفت بطريق الخطأ بعدما حلقت بالقرب من موقع عسكري".
وأسفر عن تحطم الطائرة الأوكرانية مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متنها وعددهم 176، معظمهم من الإيرانيين والكنديين، وكان من بينهم ايضاً أفغان وبريطانيون وسويديون وأوكرانيين.
جاء ذلك بعد ساعات من إطلاق إيران عدد من الصواريخ على قاعدين عسكريتين أمريكيتين في محافظتيّ الأنبار وأربيل بالعراق، رداً على مقتل الجنرال بالحرس الثوري قاسم سليماني.
وكانت كييف قد أعلنت أن الخبراء الأوكرانيين قد نجحوا في العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة بعد وقت قليل من سقوطها.
وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، إن "فرضية ضرب الطائرة بصاروخ ليست مستبعدة، ولكن في الوقت ذاته ليست مؤكدة.
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