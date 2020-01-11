محافظ بيروت نفى تسلّم أي نسخة رسمية للدراسة النهائية لمشروع تطوير الكورنيش

نفى محافظ بيروت زياد شبيب لـ"الأخبار" أن يكون قد تسلّم أي نسخة رسمية للدراسة النهائية لمشروع تطوير الكورنيش البحري لمدينة بيروت.
ولفت الى طلبه من الاستشاري تزويده ببعض المعلومات التي تبدلت في الأشهر القليلة الماضية. وامتنع شبيب عن "التصريح بأي موقف الآن حول الأسعار ونوع البلاط وكيفية الحصول عليه، رغم أن علامات استفهام كبيرة تطرح حوله، الى حين تسلّم المستند الرسمي، وحينها نتخذ القرار المناسب".
وعن كيفية تنفيذ مشروع لم يستحصل على مرسوم إشغال أملاك بحرية بعد؟، قال: "المفروض توجيه هذا السؤال الى المجلس البلدي ورئيسه الذي اجتمع مع وزير الأشغال. ربما لمس وعداً بالتسهيل واستعجل المشروع على هذا الأساس".
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