أكّدت مصادر "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" لصحيفة "الشرق الأوسط"، "وجوب بذل الجهود لتسريع ​تأليف الحكومة​". ولفتت إلى أنّه "إذا كانت هناك خطوات يمكن اتخاذها في إطار تصريف الأعمال للتصدّي للوضع الاقتصادي والاجتماعي المزري جدًّا، فلا مانع من ذلك".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر التقدمي للشرق الأوسط: إذا هناك خطوات ممكنة بإطار تصريف الأعمال للتصدي للوضع المزري فلا مانع من ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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