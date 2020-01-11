وزير الخارجية التركية عزى نظيره الكندي بضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أعرب وزير ​الخارجية التركية​ ​مولود جاويش أوغلو​، عن تعازيه لنظيره الكندي فرانسوا-فيليب تشامبين، خلال اتصال هاتفي، في الضحايا الكنديّين الّذين قَضوا في حادثة سقوط ال​طائرة​ الأوكرانية في ​إيران​".

يُذكر أنّ يوم الأربعاء الماضي، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737" بعيد إقلاعها من مطار بطهران، ما أدّى إلى مقتل 176 شخصًا، هم 82 إيرانيًّا و63 كنديًّا و11 أوكرانيًّا و10 سويديّين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيّين.

ومنذ بعض الوقت، أعلنت هيئة الأركان الإيرانية أنّ "الطائرة الأوكرانية الّتي تحطّمت في إيران الأسبوع الماضي دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد أن اقتربت من "مركز عسكري حسّاس" تابع للحرس الثوري الإيراني"، موضحةً أنّ "الجيش كان في تلك اللحظات في أعلى مستويات التأهّب، وسط التوترات المتصاعدة الأخيرة مع ​الولايات المتحدة الأميركية​".

وشدّدت في بيان، على أنّ "في مثل هذه الحالة، وفي ضوء ما حدث، وبسبب خطأ بشري وبطريقة غير مقصودة، أُصيبت الطائرة. نقدّم اعتذاراتنا لما حصل"، مؤكّدةً أنّه "ستتمّ محاسبة الجهات المسؤولة عن ذلك".