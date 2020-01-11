أفادت قناة "الجزيرة" بأنه تم تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان خلفا للسلطان قابوس بن سعيد.

يذكر ان البلاط السلطاني في عُمان نعى سلطان عُمان قابوس بن سعيد، الذي توفي مساء أمس عن 79 عاما، معلنا "الحداد وتعطيل العمل الرسميّ للقطاعَين العام والخاص لمدّة ثلاثة أيّام وتنكيس الأعلام في الأيّام الأربعين القادمة".

يذكر أن السلطان قابوس غير متزوج ولا ابناء واشقاء له. وهو كان يتلقى العلاج من سرطان القولون.