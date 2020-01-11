أفادت قناة "الجزيرة" بأنه تم تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان خلفا للسلطان قابوس بن سعيد.
يذكر ان البلاط السلطاني في عُمان نعى سلطان عُمان قابوس بن سعيد، الذي توفي مساء أمس عن 79 عاما، معلنا "الحداد وتعطيل العمل الرسميّ للقطاعَين العام والخاص لمدّة ثلاثة أيّام وتنكيس الأعلام في الأيّام الأربعين القادمة".
يذكر أن السلطان قابوس غير متزوج ولا ابناء واشقاء له. وهو كان يتلقى العلاج من سرطان القولون.
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان خلفا للسلطان قابوس بن سعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.