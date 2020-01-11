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ميركل تصل اليوم الى موسكو لبحث الملفين الليبي والإيراني مع بوتين

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تصل المستشارة الألمانيّة ​أنجيلا ميركل​ اليوم إلى ​موسكو​ لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ تُركّز على التوتّرات بين ​إيران​ و​الولايات المتحدة​ والحرب في ​ليبيا​.

ويُنتظر وصول ميركل بعد الظهر إلى العاصمة الروسيّة، في زيارة هي الأولى لها إلى ​روسيا​ منذ لقائها بوتين في أيّار 2018 في سوتشي.

وسيُركّز الزعيمان جزءًا من محادثاتهما حول ليبيا حيث كانت موسكو و​أنقرة​ دعتا الأربعاء إلى وقف ل​إطلاق النار​ ابتداءً من الأحد، على الرّغم من تضارب مصالحهما هناك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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