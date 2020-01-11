ميركل تصل اليوم الى موسكو لبحث الملفين الليبي والإيراني مع بوتين

تصل المستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل اليوم إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تُركّز على التوتّرات بين إيران والولايات المتحدة والحرب في ليبيا.
ويُنتظر وصول ميركل بعد الظهر إلى العاصمة الروسيّة، في زيارة هي الأولى لها إلى روسيا منذ لقائها بوتين في أيّار 2018 في سوتشي.
وسيُركّز الزعيمان جزءًا من محادثاتهما حول ليبيا حيث كانت موسكو وأنقرة دعتا الأربعاء إلى وقف لإطلاق النار ابتداءً من الأحد، على الرّغم من تضارب مصالحهما هناك.
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