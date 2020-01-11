ميركل تصل اليوم الى موسكو لبحث الملفين الليبي والإيراني مع بوتين

تصل المستشارة الألمانيّة ​أنجيلا ميركل​ اليوم إلى ​موسكو​ لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ تُركّز على التوتّرات بين ​إيران​ و​الولايات المتحدة​ والحرب في ​ليبيا​.

ويُنتظر وصول ميركل بعد الظهر إلى العاصمة الروسيّة، في زيارة هي الأولى لها إلى ​روسيا​ منذ لقائها بوتين في أيّار 2018 في سوتشي.

وسيُركّز الزعيمان جزءًا من محادثاتهما حول ليبيا حيث كانت موسكو و​أنقرة​ دعتا الأربعاء إلى وقف ل​إطلاق النار​ ابتداءً من الأحد، على الرّغم من تضارب مصالحهما هناك.