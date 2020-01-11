لفت الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى ان "التحقيق الداخلي للقوات المسلحة الإيرانية خلص إلى أن ​الصواريخ​ التي أطلقت للأسف بسبب خطأ بشري تسببت بتحطم الطائرة الأوكرانية ومقتل 176 من الأبرياء". وأكد ان "تحقياتنا ستتواصل لتحديد ومحاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ غير المغتفر".



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كانت هذه تفاصيل خبر روحاني عن اسقاط الطائرة: تحقياتنا ستتواصل لتحديد ومحاسبة المسؤولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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