الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة بمنطقة أبو سليم في طرابلس

تمكنت منصات الدفاع الجوي بالجيش الليبي من إسقاط طائرة تركية مسيرة بالعاصمة طرابلس، إبان رصدها تحركات قوات الجيش في منطقة أبوسليم، وقبل أن تستهدف تمركزاتهم.
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