رويترز : أميركا استهدفت ضابطا إيرانيا في اليمن في ضربة فاشلة

أعلن مسؤولان أميركيان لوكالة "​رويترز​" ان "​الولايات المتحدة​ نفذت عملية سرية في ​اليمن​ استهدفت مسؤولا عسكريا إيرانيا الأسبوع الماضي لكنها فشلت في قتله". وأوضحا ان "الضربة نُفذت في نفس اليوم الذي قتلت فيه الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني ​قاسم سليماني​ في ضربة ب​طائرة​ مسيرة في ​بغداد​".

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