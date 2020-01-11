ظريف يعتذر عن اسقاط الطائرة الأوكرانية: تسببت به مغامرات واشنطن

قدم وزير ​الخارجية الإيرانية​ ​محمد جواد ظريف​ أسفه واعتذاره لحادثة اسقاط الطائرىة الأوكرانية، مقدما تعاذيه للإيرانيين، لكل عائلات الضحايا وللبلدان المتضررة. ولفت في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "إسقاط الطائرة الأوكرانية جاء بوقت أزمة تسببت به مغامرات ​واشنطن​". وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن منذ قليل نقلًا عن مصدر ​عسكري​، أنّ "الطائرة الأوكرانية الّتي تحطّمت يوم الأربعاء الماضي، أُسقطت نتيجة خطأ بشري غير مقصود".

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