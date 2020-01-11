وزير داخلية النمسا: نواجه بكل قوة الارهاب والاتجار فى البشر

أكد وزير الداخلية ​النمسا​وي الجديد كارل نيهمر أنه سوف يبذل قصارى جهده لبقاء النمسا آمنة، والتصدي بكل قوة لمخاطر ​الارهاب​، ومكافحة الاتجار فى البشر ، و​الهجرة​ غير الشرعية.

وفي أول تصريح صحفي عقب توليه مهام منصبه، شدد على انه "من المهم مكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها وردع مرتكبيها"، مشيرا الى أن "فترة توليه ​وزارة الداخلية​ سوف تشهد توفير إجراءات لجوء سريعة وعالية الجودة". ولفت الى الإعداد لتدابير جيدة لزيادة كفاءة إجراءات اللجوء مثل مراكز إجراءات العودة بالقرب من الحدود.

وحول قضية اللجوء والهجرة، قال: "من المهم أن نكون واضحين ومتسقين في هذا الشأن"، لافتا الى أن "الوزارة تريد الفصل بين اللجوء والهجرة، فإذا كان قرار اللجوء سلبيًا سوف يتبع ذلك على الفور إجراءات سريعة لمغادرة الشخص المعنى البلاد حتى لو كانت هناك اعتبارات انسانية تحول دون تنفيذ قرار اللجوء".