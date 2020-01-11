مندوب إيران بالأمم المتحدة لغوتيريس: نحتج بشدة على عدم إصدار أميركا تأشيرة دخول لظريف

أعلن سفير ومندوب ​إيران​ الدائم في منظمة ​الأمم المتحدة​ ​مجيد تخت روانجي​، في رسالة وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، "احتجاج إيران الشديد إزاء الدولة المضيفة للمنظمة (​الولايات المتحدة الأميركية​)"، مبديًا قلقه العميق "تجاه تكرار عدم الالتزام بتعهداتها القانونية واستغلال كرسي مقرّ المنظمة كأداة سياسيّة ضدّ دول معيّنة".

ولفت إلى أنّ "الدولة المضيفة لم تردّ إيجابيًّا على الهواجس والموقف القانوني للمنظمة إزاء عدم إصدار تأشيرة الدخول لوزير الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​ للمشاركة في اجتماع ل​مجلس الأمن الدولي​، أو قيودها غير القانونيّة المفروضة على مندوبي بعض الدول الأعضاء، لذا فإنّه وبغية إصلاح هذه المخالفة للقوانين الدوليّة، يجب استخدام الأساليب القانونيّة المتاحة".

وأكّد أنّ "إيران تعتقد بقوّة بأنّ استمرار سلوك الولايات المتحدة في عدم الالتزام بتعهداتها، الّذي أثّر أيضًا على الأداء الطبيعي لمندوبي إيران في منظمة الأمم المتحدة، قد خلق خلافًا قانونيًّا بين الدولة المضيفة ومنظمة الأمم المتحدة وإيران"، داعيًا غوتيريس إلى "العمل وفقًا للبند 21 من اتفاقية المقرّ لحلّ وتسوية هذا الخلاف، الّذي أثار الشكوك حول مصداقيّة نظام منظمة الأمم المتحدة".