شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل نشاط لجنة السياحة بالبرلمان وأهم الملفات المطروحة.. الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثلاثة موضوعات هامة تفتحها لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، فى ستة اجتماعات تعقدها الأسبوع المقبل، بحضور الجهات ذات الصلة، منها دور هيئة تنشيط السياحة فى الترويج لمصر بالخارج، ودور هيئة التنمية السياحية.

1. متابعة ما تم بخصوص ما أوصت به لجنة السياحة والطيران المدنى فى الاجتماع الذى عقد فى تاريخ ديسمبر 2019، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور ابراهيم عبد العزيز حجازى، بشأن دور هيئة تنشيط السياحة فى الترويج للسياحة المصرية بدولة روسيا الاتحادية بعد رفع الحظر عن مطار القاهرة منذ يناير 2018.

2. استمرار متابعة ما تم بخصوص ما أوصت به لجنة السياحة والطيران المدنى فى الاجتماع الذى عقد فى تاريخ ديسمبر 2019، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور ابراهيم عبد العزيز حجازى، بشأن دور هيئة تنشيط السياحة فى الترويج للسياحة المصرية بدولة روسيا الاتحادية بعد رفع الحظر عن مطار القاهرة منذ يناير 2018.

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3. متابعة ما تم بخصوص ما أوصت به لجنة السياحة والطيران المدنى فى الاجتماع الذى عقد فى تاريخ ديسمبر 2019، بشأن قيام الوزارات والجهات المعنية بدراسة المشاكل والمعوقات التى تواجه سياحة الغوص والتى آثارها ممثلى غرفة الغوص والمعنيين بسياحة الغوص فى هذا الاجتماع وموافاة اللجنة بنتائج هذه الدراسة وإيجاد الحلول اللازمة لها.

4. استمرار متابعة متابعة ما تم بخصوص ما أوصت به لجنة السياحة والطيران المدنى فى الاجتماع الذى عقد فى تاريخ ديسمبر 2019، بشأن قيام الوزارات والجهات المعنية بدراسة المشاكل والمعوقات التى تواجه سياحة الغوص والتى آثارها ممثلى غرفة الغوص والمعنيين بسياحة الغوص فى هذا الاجتماع وموافاة اللجنة بنتائج هذه الدراسة وإيجاد الحلول اللازمة لها.

5. مناقشة خطة الهيئة العامة للتنمية السياحية فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وما تم من مشروعات فى الأراضى المخصصة لأغراض التنمية فى كل من البحر الأحمر، خليج عقبة، رأس سدر، العين السخنة، الساحل الشمالى الشرقى، الساحل الشمال الغربى، الفيوم،أسوان،والمشاكل والمعوقات التى تواجه هذه المشروعات وخاصة فى منطقتى العين السخنة ورأس سدر.

6. استمرار مناقشة خطة الهيئة العامة للتنمية السياحية فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وما تم من مشروعات فى الأراضى المخصصة لأغراض التنمية فى كل من البحر الأحمر، خليج عقبة، رأس سدر، العين السخنة، الساحل الشمالى الشرقى، الساحل الشمال الغربى، الفيوم،أسوان، والمشاكل والمعوقات التى تواجه هذه المشروعات وخاصة فى منطقتى العين السخنة ورأس سدر.