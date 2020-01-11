شكرا لقرائتكم خبر عن هل تسعى إيران لإسقاط ترامب فى الانتخابات الأمريكية مثلما فعلت مع كارتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد حامد، الباحث السياسى، أنه بعد الضربة التى وجهها الحرس الثورى الإيرانى ضد قواعد أمريكية فى العراق عاد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى قواعدهما سالمان، متابعا: لا جديد بعد الآن بشأن الصتيعد الأمريكى الإيرانى سوى العقوبات الأمريكية التى يفرضها الرئيس الأنريكى دونالد ترامب على إيران مجددا، موضحا أن إيران ستسعى أن تكون على مائدة الانتخابات الأمريكية المقبلة بل ستعمل على إسقاط ترامب .

وقال الباحث السياسى لـ"الخليج 365"، إن إيران ستسعى إلى أن تفعل مع دونالد ترامب كما فعلت فى ملف إسقاط جيمي كارتر الرئيس الأمريكى الأسبق فى انتخابات عام 1979 بسبب احتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين في إيران وفشل الإفراج عنهم.

وأوضح محمد حامد، أن الخطوط الحمراء التى لن تسمح أمريكا بها خلال تعاملها فى ملف التصعيد الإيرانى هو الاعتداء علي الولايات المتحدة الأمريكية وهيبتها في العالم سواء عبر مقار دبلوماسية أو عبر مصالح أمريكية مباشرة أو أفراد عاديين.

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وتابع الباحث السياسى: وجدنا أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها جاهزية غير مسبوقة لضرب إيران وكسر النظام السياسي فيها عبر 52 موقع في الداخل الايراني وكان تحذير شديد اللهجة من أمريكا لإيران، حيث إنه لأول مرة إيران تتعرض لضربة مباشرة الولايات المتحدة منذ بداية حكم الملالي لذا فإيران شعرت بالخيبة وأن سمعتها التي بنتها عبر محور المقاومة كسرت وانتهت خاصة في ظل التظاهرات الشعبية في أكثر من بلد الرافضة النفوذ الإيراني.

كان النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أكد أن المشهد الإيرانى الأمريكى لن يتصاعد أكثر من ذلك بعد استهداف الحرس الثورى الإيرانى قاعدة للقوات الأمريكية فى العراق، مشيرًا إلى أن كلا الجانبين - أى الولايات المتحدة الأمريكية وإيران - أكدا أكثر من مرة على لسان عدد من المسئولين بأنه لا نية لديهم للدخول فى حرب شاملة ولكن هذا لا يمنع أن الفترة المقبلة سنشهد ضربات من هذا النوع من كلا الجانبين.