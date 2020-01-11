ديوان البلاط السلطاني العماني ينعي السلطان قابوس بن سعيد

أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني صباح اليوم السبت، وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد والذي وافته المنية مساء أمس الجمعة.

وجاء في بيان الديوان، الذي بثته وكالة الأنباء العمانية: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة بتاريخ الرابع عشر من جمادى الأولى لعام 1441 هـ الموافق العاشر من يناير لعام 2020م، بعد نهضة شامخة أرساها خلال خمسين عاماً منذ أن تقلد زمام الحكم في الثالث والعشرين من شهر يوليو عام 1970م، وبعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة، وأسفرت عن سياسة متزنة وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحتراماً".

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كما أعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.