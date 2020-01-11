كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| إيران تعترف بمسئوليتها عن تدمير الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترفت السلطات الإيرانية، السبت، بمسؤوليتها عن تدمير الطائرة الأوكرانية، كما أفاد التلفزيون الإيراني.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري، أنه تم قصف الطائرة عن طريق الخطأ بعد أن حلقت، بالقرب من موقع عسكري، مشيرا إلى أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".

يُذكر أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، من طراز "بوينج 737"، تحطمت في سماء إيران، بعد إقلاعها من مطار الخميني، ما أسفر عن تدميرها ومقتل 176 شخصا، ورفضت إيران تسليم الصندوقين الأسودين لشركة "بوينج"، وأعلنت قبل بدء التحقيقات بأن السبب هو عطل فني في الطائرة.