ايران تعلن: الطائرة الاوكرانية قصفت عن طريق الخطأ

اعلن التلفزيون الايراني، السبت، عن نتائج التحقيق بشأن الطائرة الاوكرانية من طراز "بوينغ 737" التي سقطت بعد دقائق على إقلاعها من مطار الخميني في طهران. ونقل التلفزيون عن مصدر عسكري قوله ان "الطائرة قصفت عن طريق خطأ بشري". وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اول امس الخميس، أن لديه معلومات مخابراتية من مصادر متعددة تقول إن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخ عن طريق الخطأ.

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